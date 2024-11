Dax am US-Wahltag im Plus

Der eventuelle Abwärtskanal hat noch Gültigkeit, wenngleich das 61iger retrace deutlich nach unten gerissen wurde. Aktuell taxt IG das Ding wieder etwas oberhalb, aber solange das 50iger bei 19294 nicht nach oben raus genommen werden kann, bleibt das downrisiko hoch. Der GD30 im H1 liegt bei knapp 19200, der Index-Kurs ist leicht darüber, aber Stärke sieht anders aus. Der Markt positioniert sich auf die Wahl in Amerika, das finale Ergebnis wird wohl erstr am Mittwoch zu sehen sein, morgen am Abend, eine Tendenz. Die Wahl, warum auch immer, wird Auswirkungen auf den DAX haben. Fragt sich nur in welche Richtung, gewinnt Trump, rauscht es runter, gewinns Harris, könnte "sell on good news" gespielt werden. Alles kann, nichts muss. Erschwerend kommt die Regierungsfrage hinzu, zerbricht die Ampel, könnte es auch "sell on good news" sein, klammern sie sich weiter an ihre Posten, fällt es sowieso.Werde mir im Tagesverlauf einen kleinen DAX-Put in s Körbchen legen. mal schauen ob diese PUTe bis Weihnachten fett werden wird.