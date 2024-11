Stehen Tilray, Canopy & Co. nun vor einer Kursrallye? 

Ein erfolgreicher Ausgang der Abstimmung könnte den Kursen der Cannabis-Aktien noch einmal einen kräftigen Schub geben. Bereits in den letzten Handelstagen zogen die Kurse im Sektor zum Teil kräftig an – Beispiel Canopy Growth.

Unabhängig von US-Präsidentschaftswahl wird in verschiedenen US-Bundesstaaten am Wahltag auch über unterschiedliche Cannabis-Initiativen abgestimmt. Der Blick der Marktakteure richtet sich dabei vor allem auf Florida. In Florida wird über den Freizeitgebrauch sprich über eine Entkriminalisierung von Cannabis abgestimmt. Bislang ist in Florida Cannabis nur für den medizinischen Gebrauch erlaubt. Florida ist nach Kalifornien und Texas der drittbevölkerungsreichste US-Bundesstaat. Entsprechend groß ist die Bedeutung der Abstimmung. Dass Trump im Rahmen des Wahlkampfs für einen Erfolg der Initiative warb, schürte Hoffnungen auf einen Erfolg und heizte den Aktienkursen diverser Cannabisunternehmen bereits ein. Dass Trumps „Parteifreund“ und Gouverneur von Florida Ron DeSantis indes dagegen ist, fällt offenkundig nicht ins Gewicht und trübt die Zuversicht bislang nicht.

Canopy Growth – Gelingt die Trendwende?

Canopy Growth wird am 08. November die Ergebnisse für das 2. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monats-Zeitraum zum 30. September 2024) des Fiskaljahres 2025 veröffentlichen. Bekanntlich war Canopy Growth in der Vergangenheit in puncto Qualität der Quartalsberichte nicht immer überzeugend, um es einmal wohlwollend auszudrücken. Und so dürfte auch dem kommenden Freitag mit einer gewissen Anspannung entgegengesehen werden.

Aus charttechnischer Sicht hat sich in den letzten Wochen eine interessante Formation herauskristallisiert.

Die Kursentwicklung der Aktie in den letzten Wochen lässt sich in das Korsett einer Untertassenformation pressen. Diese Formationen leiten nicht selten untere Trendwenden ein und sind daher unter bullischen Aspekten gern gesehen. Auf dem Weg zum erfolgreichen Abschluss der unteren Trendwende muss die Aktie aber noch einige Hürden überspringen. Die nächste wartet nun bereits in Form des Widerstandsbereiches 5,8 US-Dollar / 6,0 US-Dollar. Ein erfolgreicher Vorstoß über die 6 US-Dollar würde der Aktie ein frisches Kaufsignal in Richtung 7 US-Dollar und darüber hinausgehend eröffnen. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 4 US-Dollar zu verorten.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte