Frankreich kauft Seekabelsparte ASN von Nokia zurück

sokol22 schrieb 17.10.24, 22:30

Kurs hat sich im Laufe des Tages gut erholt.



In NY mit 4,14$ gestartet und SK bei ordentlichen 4,34$. Das ganze mit sehr viel Volumen.



Denke der Kurs wird sich weiter erholen.



Gründe:



- fetter Cashbestand (5,46 Mlrd, war bei 3 Mlrd vor einem Jahr)

- daher wird auch die Infinera Übernahme locker aus der Portokasse bezahlt

- Jobkürzungen werden fortgesetzt. 1650 in China und 350 in Europa. Seit dem letzten Jahr rund 7.000 Stellen gekürzt

- Airtel Bharti Deal in Indien, Nokia doch dabei

- Pekkas Märchen über das tolle letzte Quartal

- Pekkas Aus in 2025 wird immer wahrscheinlicher und somit eventuell auch der Verkauf von MN an Samsung