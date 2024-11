Goodwill und Reju kündigen Pläne an, das Textilrecycling in Nordamerika in Zusammenarbeit mit WM voranzutreiben Die Zusammenarbeit soll dazu beitragen, dass Textilien nicht mehr auf Mülldeponien landen und einen Weg für ein Kreislauf-Ökosystem für Textilien schaffen. PARIS, 5. November 2024 /PRNewswire/ - Heute gaben Goodwill und Reju bekannt, dass sie in …