Canada Nickel durchteuft Massivsulfid auf dem Projekt Bannockburn

- Erste Massivsulfidbohrung von Canada Nickel im Nickelbezirk Timmins.

- 3,9 Meter Massivsulfid innerhalb von 12,7 Metern Mineralisierung durchteuft.

TORONTO, 5. November 2024 - Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-c ...) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen auf seiner Liegenschaft Bannockburn, 65 Kilometer südlich von Timmins, Ontario, einen bedeutenden Abschnitt mit Massivsulfid durchteuft hat.

CEO Mark Selby sagte: „Wir haben ein sehr großes Landpaket im Nickelbezirk Timmins zusammengestellt, der Millionen Tonnen an enthaltenen Nickelressourcen geliefert hat. Während unser Fokus in erster Linie auf ausgedehnten Lagerstätten mit großen Tonnagen lag, unterstreichen die heutigen Ergebnisse deutlich unseren Glauben an das Potenzial dieser Liegenschaften mit ihrem großen Nickelvorkommen, auch hochgradige Nickellagerstätten zu beherbergen. Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse dieser Bohrung in der nächsten Woche zu sehen sowie auf die anschließenden geophysikalischen Untersuchungen, um dieses Bannockburn-Ziel genauer zu verstehen, und die bevorstehenden Bohrungen an anderen geophysikalischen Zielen rund um Bannockburn.“

Liegenschaft Bannockburn

Die Liegenschaft Bannockburn befindet sich 65 Kilometer südlich von Timmins und etwa 20 Kilometer westlich von Matachewan, Ontario, und liegt in der Nähe der Liegenschaften Midlothian und Sothman des Unternehmens. Das Unternehmen hat sich in erster Linie auf die großvolumige, niedriggradige Nickelzone (die B-Zone) konzentriert und eine Reihe neuer aussichtsreicher Ziele identifiziert, die auf höhergradiges Material überprüft werden. In der Vergangenheit wurden in der C-Zone und der F-Zone in Bannockburn (Abbildung 1) und auf dem nahe gelegenen Projekt Sothman höhergradige Abschnitte erbohrt.

Canada Nickel führt ein Infill-Bohrprogramm in der in der Vergangenheit als B-Zone bezeichneten Zone durch, einem Ziel mit großen Tonnagen, das hauptsächlich aus stark serpentinisiertem und gut mineralisiertem ultramafischem Gestein besteht. Die erste Ressource der B-Zone wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 fertiggestellt sein.

Bannockburn - F-Zone

Massivsulfide wurden in Bohrung BAN24-18 identifiziert, die in mafischem Vulkangestein angesetzt wurde und mineralisierten Peridotit in 238 Metern Bohrtiefe durchteufte. Die Mineralisierung innerhalb des Peridotits war am Kontakt schwach und nahm mit zunehmender Bohrtiefe zu, bis sie auf 8,7 Metern in mäßig bis stark disseminiertes Nickelsulfid überging und mit einem 3,9 Meter langen Abschnitt mit Massivsulfid endete (siehe Abbildungen 2a, b, c), bevor sie wieder in mafisches Vulkangestein überging. Ein XRF-Analysator wurde verwendet, um das Vorhandensein von Nickel in den mineralisierten Abschnitten zu bestätigen. Die Proben wurden zur Analyse eingeschickt und werden voraussichtlich Anfang nächster Woche verfügbar sein.

Das Unternehmen überprüfte die zuvor identifizierte F-Zone, die in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren von Outokumpu Mining Oy und Mustang Minerals Corp. bebohrt worden war und gering mächtige Abschnitte mit einer netzartigen und massiven Sulfidmineralisierung ergab, darunter 2,8 Meter mit 2,9 % Nickel etwa 50 Meter östlich des aktuellen Abschnitts.

Canada Nickel verfolgt auch ähnliche Ziele innerhalb der B-Zone, die bei einer halb-luftgestützten EM-Vermessung (Drohne und Bodenschleife) hervorgehoben wurden, die im Sommer 2024 von Rosor Corp. durchgeführt wurde. Die Vermessung zeigt zwei weitere Ziele mit höherer Leitfähigkeit/geringerem Widerstand innerhalb der B-Zone.

Abbildung 1 - Bannockburn - B-Zone und F-Zone, laufendes Bohrprogramm.

Abbildung 2 - BAN24-18, Kernbilder a (256,1–267 Meter), b (260,3–263,4 Meter), c (ausgewählte Abschnitte 257,2–262,7 Meter )

a) Peridotit bis Massivsulfid, bis Vulkanite; b) Sulfide mit Netztextur (Po (Pyrrhotin)>Pn (Pentlandit)>>Cpy (Chalkopyrit); c) disseminierte Sulfide auf Peridotit, in Massivsulfiden Po>Pn;

Tabelle 1: Protokollierte Abschnitte BAN24-18

Von (m) Bis (m) Länge (m) Lithologie % Sulphide* 238,5 251,4 12,9 Karbonatisierter Peridotit. Disseminierte Ni-Minerale 1,0 251,4 260,1 8,7 Stark sepentinisierter Peridotit. Stark disseminierte Ni-Minerale 5 260,1 260,2 0,1 Sulfide mit Netztextur, Peridotit. 25 260,2 264,1 3,9 Massivsulfid 90-100

* Visuelle Schätzung. Als Referenz: Crawford % Sulfid typischerweise zwischen 0,1-1 %

Tabelle 2: Ausrichtung der Bohrungen

Bohrung ID Rechtswert (Easting (mE)) Hochwert (Northing (mN)) Azimut (⁰) Neigungswinkel (⁰) Länge (m) B-Zone BAN24-07 506617 5314086 240 -55 402,0 BAN24-08 506677 5313701 240 -55 381,0 BAN24-09 506475 5314390 240 -55 351,0 BAN24-10 505420 5315110 75 -50 402,0 BAN24-11 506342 5314134 60 -55 363,5 BAN24-12 507225 5313385 235 -55 351,0 BAN24-13A 507225 5313385 55 -75 173,0 BAN24-14 506931 5313715 235 -55 402 BAN24-15 506931 5313715 55 -50 426 BAN24-16 507233 5313389 55 -75 181,5 F-Zone BAN24-18 507393 5311706 70 -80 420

Erklärung hinsichtlich der TSX Venture

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Qualitätssicherung und -kontrolle, Bohren und Probenahme

Edwin Escarraga, MSc, P.Geo., eine „qualifizierte Person“ gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, ist für das laufende Bohr- und Probenahmeprogramm verantwortlich, einschließlich Qualitätssicherung (QA) und Qualitätskontrolle (QC). Der Bohrkern wird aus dem Bohrgerät entnommen und in versiegelten Kernkisten zur Kernprotokollierungseinrichtung transportiert. Der Kern wird markiert, in 1,5-Meter-Abständen beprobt und mit einer Diamantsäge zersägt. Ein Probensatz wird in gesicherten Beuteln direkt vom Kernschuppen von Canada Nickel zu Actlabs Timmins transportiert, während ein zweiter Probensatz zur Aufbereitung sicher zu SGS Lakefield transportiert wird, wo die Analyse bei SGS Burnaby oder SGS Callao (Peru) erfolgt. Alle sind nach ISO/IEC 17025 akkreditierte Labors. Die Analyse auf Edelmetalle (Gold, Platin und Palladium) wird mittels Brandprobe durchgeführt, während die Analyse auf Nickel, Kobalt, Schwefel und andere Elemente mittels Peroxidfusion und ICP-OES-Analyse erfolgt. Zertifizierte Standards und Leerproben werden in einem Verhältnis von 3 QA/QC-Proben pro 20 Kernproben eingesetzt, was eine Charge von 60 Proben ergibt, die zur Analyse eingereicht werden.

Qualifizierte Person und Datenüberprüfung

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und eine „qualifizierte Person“ gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel geprüft und genehmigt.

Über Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickelsulfidprojekten voran, um das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl erforderliche Nickel zu liefern. Canada Nickel hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero Nickel, NetZero Cobalt und NetZero Iron beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischem Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Nickel-Cobalt-Sulfid-Vorzeigeprojekt Crawford im Zentrum des produktiven Bergbaureviers Timmins-Cochrane unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.canadanickel.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

CEO

Tel.: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtshinweis hinsichtlich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen könnten. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Bohr- und Explorationsergebnisse, die Bedeutung von Bohrergebnissen, die Fähigkeit, Bohrungen fortzusetzen, die Auswirkungen von Bohrungen auf die Abgrenzung von Ressourcen, das Potenzial des Nickelsulfidprojekts Crawford, den Zeitplan und den Abschluss (wenn überhaupt) von Mineralressourcenschätzungen, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, sowie Unternehmens- und technische Ziele. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als angemessen erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu den Faktoren, die sich auf das Ergebnis auswirken könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die notwendigen Gelder aufzubringen, um die für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks erforderlichen Ausgaben zu tätigen, (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbaubranche, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, das Versäumnis, behördliche Genehmigungen oder die Genehmigung durch Aktionäre zu erhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

