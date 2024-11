Ampd Energy sichert sich eine überzeichnete 27,3-Millionen-Dollar-Finanzierung der Serie B, um die Entwicklung sauberer Batteriespeicherlösungen weltweit zu beschleunigen

27,3 Mio . USD Serie B-Finanzierung unter der Leitung von Kibo Invest und Openspace, weitere Beteiligung von MTR Lab, Taronga Ventures und 2150

SINGAPUR, 5. November 2024 /PRNewswire/ – Ampd Energy, ein globaler Innovator in der Energiewirtschaft und Hersteller der Batteriespeichersysteme (ESS) Enertainer und Ampd Silo für die Schwerindustrie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen einer überzeichneten Serie-B-Finanzierung 27,3 Mio. USD erhalten hat. Die Runde wurde von Kibo Invest und Openspace, dem größten Investor in dieser Runde, gemeinsam geleitet, mit einer bemerkenswerten Beteiligung der bestehenden Investoren MTR Lab, Taronga Ventures und 2150, die ihre Unterstützung und ihr Vertrauen in Ampd Energy durch eine überproportionale Beteiligung bekräftigten. Die Mittel werden für den weiteren Ausbau der Dekarbonisierung in neuen Branchen und Regionen verwendet.

Laut der IEA ist der Gebäude- und Bausektor für 30 % des gesamten weltweiten Endenergieverbrauchs und 27 % der Gesamtemissionen im gesamten Energiesektor verantwortlich. Im Vergleich zu Generatoren, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, reduzieren die Energiespeicherprodukte Ampd Silo und Enertainer von Ampd Energy den CO2-Fußabdruck um bis zu 90 %, sind deutlich leiser, stoßen keine Luftschadstoffe aus und eliminieren die Risiken der Handhabung und Nutzung von Diesel.