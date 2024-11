Evotec hält trotz Rückgängen bei Umsatz und Gewinn an Jahresprognose fest

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler Evotec hält trotz Rückgängen in den ersten neun Monaten an seiner Jahresprognose für Umsatz und Gewinn fest. Die Erlöse seien im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 1 Prozent auf 575,7 Millionen Euro gefallen, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen habe bei minus 6 Millionen Euro gelegen. 2023 war in den ersten neun Monaten noch ein Plus von 50,2 Millionen Euro erzielt worden.

Das herausfordernde Marktumfeld habe sich auf die kurzfristigen Ergebnisse ausgewirkt, sagte Evotec-Chef Christian Wojczewski laut Mitteilung. Das beschleunigte Transformationsprogramm werde aber den Weg für langfristiges profitables Wachstum ebnen./he/ajx