USA würdigen Galant als wichtigen Partner

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA haben den vom israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu entlassenen Verteidigungsminister Joav Galant als wichtigen Partner gewürdigt. Der Nationale Sicherheitsrat des Weißen Hauses erklärte laut "Washington Post", Galant sei ein wichtiger Partner gewesen "in allen Angelegenheiten, die die Verteidigung Israels betreffen". Man werde "weiterhin mit dem nächsten israelischen Verteidigungsminister zusammenarbeiten".

Es werde erwartet, dass der neue Verteidigungsminister Israel Katz das Amt - vorbehaltlich der Zustimmung des Parlaments - in den nächsten 48 Stunden übernehmen werde, hieß es weiter.

Netanjahu hatte Galants Entlassung mitten im Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen und die Hisbollah im Libanon am Dienstagabend mit einem zerrütteten Vertrauensverhältnis begründet. Galant unterhielt enge Kontakte zur US-Regierung; die USA gelten als engste Verbündete Israels. Seine Entlassung erfolgte am Tag der US-Präsidentschaftswahl. Erst am Montag noch hatte US-Außenminister Antony Blinken mit Galant telefoniert und betont, wie wichtig es sei, den Krieg im Gazastreifen zu beenden./hme/DP/he