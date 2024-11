Viele glauben an Beeinflussung von Forschern

BERLIN (dpa-AFX) - Eine Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland glaubt einer Umfrage zufolge, dass Forscher von Geldgebern beeinflusst werden. Das geht aus dem Wissenschaftsbarometer 2024 der Initiative Wissenschaft im Dialog hervor. Dafür befragte das Institut Verian im Juli rund 1.000 deutschsprachige Menschen ab 14 Jahren. Die Ergebnisse sind den Angaben zufolge repräsentativ.

"Der Einfluss von Wirtschaft und Politik auf die Wissenschaft wird von vielen in der Bevölkerung als maßgeblicher Faktor wahrgenommen, der eine freie Forschung und die öffentliche Kommunikation über Forschungsergebnisse in Deutschland beeinträchtigt", sagte Benedikt Fecher, Geschäftsführer von Wissenschaft im Dialog. "Will die Wissenschaft diesem Eindruck entgegenwirken, braucht es eine Wissenschaftskommunikation, die transparent macht, wie Ergebnisse zustande kommen und unter welchen Rahmenbedingungen."

60 Prozent glauben an Verzerrungen durch Journalisten



Laut der Umfrage bemängeln viele Menschen auch die Medien sowie die Hochschulen selbst: 60 Prozent halten es für eher oder sehr wahrscheinlich, dass Journalisten Forschungsergebnisse verzerrt wiedergeben. 40 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass Hochschulen und andere wissenschaftliche Einrichtungen Wissenschaftlern vorschreiben, was sie kommunizieren dürfen.

Insgesamt stimmen 62 Prozent der Menschen der Aussage zu, dass Forscher aufgrund ihrer starken Abhängigkeit von Geldgebern nicht vertrauenswürdig sind. Im Vorjahr lag der Wert bei 54 Prozent. Etwas weniger als die Hälfte - 45 Prozent - der Menschen in Deutschland meint, dass es hierzulande eher gut oder sehr gut um die Wissenschaftsfreiheit steht. Ein fast ebenso großer Anteil (39 Prozent) hält die Wissenschaftsfreiheit für teilweise gegeben.

Das Wissenschaftsbarometer wird von der Carl-Zeiss-Stiftung, der Klaus Tschira Stiftung und der Fraunhofer-Gesellschaft unterstützt und gefördert./anj/DP/he