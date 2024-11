Die internationale Austauschwoche mit dem Titel „Chinas Entwicklung eine Chance für eine bunte Welt" wird in Zunyi, Guizhou, eröffnet ZUNYI, China, 6. November 2024 /PRNewswire/ - Die internationale Austauschwoche mit dem Titel „Chinas Entwicklung: Eine Chance für eine bunte Welt", wurde am 28. Oktober 2024 in Zunyi, Provinz Guizhou im Südwesten Chinas, eröffnet. Die Veranstaltung …