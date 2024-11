Jeffries verteidigt Sitz im US-Kongress

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der demokratische Kongressabgeordnete Hakeem Jeffries hat seinen Sitz im Repräsentantenhaus wie erwartet verteidigt. Das meldete die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen.

Damit vertritt Jeffries weiterhin seinen Wahlkreis in New York City. Seit seinem Einzug ins Repräsentantenhaus im Jahr 2013 hat sich Jeffries einen Namen als zentrale Figur der Demokratischen Partei gemacht. Als demokratischer Minderheitsführer in der Parlamentskammer gilt er als einer der strategischen Köpfe seiner Partei und eine führende Stimme in nationalen Debatten.

Zeitgleich mit der Präsidentschaftswahl fand die Abstimmung über die Zusammensetzung des US-Kongresses statt, bei der alle 435 Mandate im Repräsentantenhaus sowie 34 der 100 Sitze im Senat zur Wahl standen./gei/DP/zb