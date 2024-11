US-WAHL/Devisen Dollar gewinnt deutlich an Wert - Euro fällt unter 1,08 Dollar Der US-Dollar hat in der Nacht auf Mittwoch nach den ersten Ergebnissen der US-Präsidentschaftswahl im Vergleich zu den wichtigsten Währungen deutlich zugelegt. So sackte der Euro unter die Marke von 1,08 Dollar ab. Zuletzt kostete ein Euro …