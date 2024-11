DIE ROYAL CANADIAN MINT EHRT VOLK, TRADITIONEN UND LAND DER INUIT NUNANGAT MIT NEUER 2-DOLLAR-GEDENKMÜNZE

OTTAWA, ON, 6. November 2024 /PRNewswire/ -- Die Royal Canadian Mint gibt eine neue 2-Dollar-Gedenkmünze für den Umlauf heraus, um alle in Kanada lebenden Menschen dazu einzuladen, Inuit Nunangat zu feiern. Diese Münze soll auch dazu anregen, mehr über die besondere Lebensweise und Kultur der Inuit zu erfahren, die in diesem riesigen nördlichen Heimatland leben. Erstmals bei der Herausgabe einer kanadischen Umlaufmünze haben vier verschiedene Künstler, die jeweils eine der vier Regionen von Inuit Nunangat repräsentieren, bei der Gestaltung der Rückseite zusammengearbeitet. Auf der Münze wird die Einheit der Inuit durch die gemeinsame Darstellung der Geschichte von Nuliajuk, dem Geist des Meeres, durch die vier Künstler und durch ein Ulu symbolisiert, das jedes ihrer Häuser im Heimatland der Inuit darstellt. Diese Münze wird ab heute in Umlauf gebracht.

„Nuliajuks Geschichte ist eine der wichtigsten in der Inuit-Kultur, und wir begrüßen die Würdigung durch die Währung Kanadas, so wie wir sie seit jeher in unseren Herzen und unserer Gedankenwelt verehrt haben. Herzlichen Glückwunsch zu einem wunderschönen Entwurf von Mary Okheena, Charlotte Karetak, Thomassie Mangiok und Tegan Voisey. Wir sind auch stolz auf die Kooperation mit der Royal Canadian Mint, die bei diesem Projekt aufrichtig und respektvoll mit den Inuit zusammengearbeitet hat", berichtet Natan Obed, Präsident von Inuit Tapiriit Kanatami.