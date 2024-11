Harris gewinnt in US-Staat Washington

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Demokratin Kamala Harris hat sich bei der Präsidentschaftswahl in den USA den Bundesstaat Washington mit zwölf Wahlleuten gesichert. Das meldeten die Nachrichtenagentur AP und der Sender Fox News auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. Der Bundesstaat im Nordwesten der USA geht seit Jahrzehnten an die Demokraten. Joe Biden lag dort 2020 mit rund 20 Prozentpunkten vor Donald Trump. Umfragen sahen Harris zuletzt klar in Führung./gei/DP/zb