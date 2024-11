BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Kampf gegen das Rauchen:

"Großbritannien strebt extreme Gesetze an, um das Rauchen schrittweise zu beenden. Das Konzept arbeitet mit Verboten. Deutschland sollte sich an Großbritannien orientieren und den Zugang zur Droge Nikotin deutlicher einschränken als bisher. Nach Angaben des Drogenbeauftragten der Bundesregierung sterben hierzulande jedes Jahr etwa 127.000 Menschen an den Folgen ihres Tabak- und Nikotinkonsums. Im Koalitionsvertrag hatten die Ampel-Parteien 2021 vereinbart, stärker daran zu arbeiten, dass weniger Menschen in Deutschland rauchen oder dampfen. Die Koalition hat bisher nicht geliefert. Und damit schadet sie den Menschen und dem Land."/yyzz/DP/he