Pressestimme 'Die Glocke' zur Krise in der Automobilindustrie "Die Glocke" zur Krise in der Automobilindustrie: "Gelingt es Volkswagen nicht, das Abrutschen in eine existenzbedrohende Krise durch den Abbau von Überkapazitäten abzuwenden, dann gerät nicht nur der bedeutendste Autohersteller der Republik ins …