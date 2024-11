MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zur Ampel:



"In Berlin läuft das Ampel-Endspiel, und ab jetzt kommen die ganz harten Bandagen zum Einsatz: Die SPD droht der FDP, ohne sie in einer Minderheitsregierung weiterzumachen. Und die Grünen nehmen die Bürger als Geisel - sie wollen das Steuerentlastungspaket von Bundesfinanzminister Lindner stoppen. Die verkrachten Koalitionäre haben den Punkt erreicht, wo es nur noch darum geht, sich gegenseitig die Schuld für das Scheitern der Ampel zuzuschieben, um im Wahlkampf noch besser aufeinander einprügeln zu können. So tief nistet das Misstrauen, dass die FDP verrückt sein müsste, SPD und Grüne im Bundestag noch zu einem Haushalt zu verhelfen. Denn der würde es dem Kanzler erlauben, die renitenten Liberalen bei nächster Gelegenheit zu feuern und die Legislatur mit einer rotgrünen Minderheitenregierung zu Ende zu bringen. Dann käme das Land erst recht vom Regen in die Traufe."/DP/jha