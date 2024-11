Bundesregierung will Vorgaben für Schutz von Infrastruktur Das Kabinett will am Mittwoch einen Entwurf für ein "Kritis-Dachgesetz" beschließen, das Regeln zum Schutz von Energieunternehmen, Flughäfen und anderen wichtigen Infrastruktur-Einrichtungen vorsieht. Wer sich nicht daran hält, soll künftig mit …