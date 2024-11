Mangan X Energy Corp. informiert über aktuellen Stand des Bohrprogramms zur Ressourcendefinition in der Manganlagerstätte Battery Hill und führt zusätzliche Tests zur Erzsortierung durch

Montreal, Quebec--(6. November 2024) / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) (das „Unternehmen“ oder „Manganese X“) freut sich bekannt zu geben, dass ab Ende dieser Woche in mehreren Teilen der Lagerstätte Battery Hill in der Nähe von Woodstock in der kanadischen Provinz New Brunswick Bohrungen absolviert werden, um eine Aufwertung bestimmter Bereiche der vermuteten Mineralressourcen in die Kategorien der nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcen zu ermöglichen.