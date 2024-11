NX Deutschland unterstützt die Hochschule Bremerhaven bei der Besichtigung von Logistikeinrichtungen in Japan

TOKYO, 6. November 2024 /PRNewswire/ – Nippon Express (Deutschland) GmbH & Co. KG (nachstehend „NX Deutschland"), ein Unternehmen der NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., hat einen Besuch von Studenten der Hochschule Bremerhaven in Deutschland in den Werken der Nippon Express Group in Japan mitorganisiert. Diese Besichtigung der von Nippon Express Co., Ltd. betriebenen Logistikeinrichtungen. (im Folgenden „Nippon Express") wurde am Mittwoch, dem 9. Oktober, durchgeführt.

