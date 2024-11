DeepRoute.ai kündigt umfangreiche Finanzierung der Serie C1 an; strategische Investition eines renommierten chinesischen Automobilherstellers

Seit August wurden rund 20.000 mit DeepRoute IO ausgestattete Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Das Unternehmen plant, im nächsten Jahr mehr als 10 weitere Serienmodelle in Zusammenarbeit mit ausgewählten OEM-Kunden auf den Markt zu bringen und die nächste Generation von DeepRoute IO zu entwickeln, die ein visuelles Sprach-Aktionsmodell verwendet und im nächsten Jahr auf den Markt kommen soll. Die umfangreiche Erfahrung von DeepRoute.ai in der Massenproduktion auf dem heimischen Markt wird die Zusammenarbeit mit globalen Automobilherstellern verbessern.

„Die strategische Investition des Automobilherstellers ist eine bedeutende Anerkennung für unsere technologische Reife und unsere Fähigkeiten zur Massenproduktion. Wir freuen uns darauf, diesen Schwung zu nutzen, um unsere Reichweite auf den globalen Märkten zu vergrößern." Maxwell Zhou, Geschäftsführer von DeepRoute.ai, sagt: „Ich glaube fest daran, dass autonomes Fahren der vielversprechendste Weg ist, um physische KI zu erreichen, und wir werden ein wichtiger Akteur in der nächsten KI-Ära sein. Wir freuen uns darauf, mit weiteren Partnern auf dieser Reise zusammenzuarbeiten."

Während die derzeit von Menschen überwachten intelligenten selbstfahrenden Autos weiterhin Daten sammeln, wird DeepRoute IO weiterhin auf die vollständige Autonomiefähigkeit ohne menschliche Aufsicht hinarbeiten. Dies wird es dem Unternehmen ermöglichen, das Geschäft mit unbeaufsichtigten Robotaxis in Zukunft durch Partnerschaften mit Mobilitätsplattformen zu erkunden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Robotaxis, die auf vorab kartierte Daten angewiesen und auf bestimmte Gebiete beschränkt sind, wird das Robotaxi von DeepRoute.ai dank seiner End-to-End-Technologie skalierbarer und kostengünstiger einsetzbar sein. Dies wird es den Menschen in verschiedenen Ländern ermöglichen, den Komfort der neuesten intelligenten Fahrtechnologie zu genießen.

DeepRoute.ai wurde 2019 gegründet und hat mit einer klaren technologischen Vision und einer bewährten Bilanz große Fortschritte gemacht. Das Unternehmen begann 2020 mit der Erforschung und Entwicklung einer kartenfreien Technologie, die 2023 als erste ihrer Art in China vorgestellt wurde und es Fahrzeugen ermöglicht, ohne hochauflösende Karten von Adresse zu Adresse in Städten und auf Autobahnen zu navigieren. DeepRoute.ai begann im August letzten Jahres mit der Erprobung seines End-to-End-Modells auf der Straße und setzte es in diesem Jahr offiziell in Serienfahrzeugen ein. Mit seinem tiefen technologischen Verständnis, seiner technischen Expertise und seinem starken Teamzusammenhalt ist DeepRoute.ai gut positioniert, um wesentliche Fortschritte in der laufenden KI-Revolution voranzutreiben.

DeepRoute.ai ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz, das sich der Forschung, Entwicklung und Anwendung von intelligenten Fahrlösungen widmet. Als erstes Unternehmen, das serienreife intelligente Fahrlösungen entwickelt hat und ein Pionier bei der Bereitstellung einer End-to-End-Architektur ist, strebt DeepRoute.ai danach, künstliche allgemeine Intelligenz in der Robotik durch in Massenproduktion hergestellte Personenkraftwagen zu schaffen.

Der Hauptsitz von DeepRoute.ai befindet sich in Shenzhen, mit Büros in Peking und Fremont, Kalifornien. Für weitere Informationen besuchen Sie deeproute.ai, folgen Sie DeepRoute.ai auf LinkedIn und X und abonnieren Sie DeepRoute.ai auf YouTube.

