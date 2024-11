JPMORGAN stuft Zalando auf 'Neutral' Die US-Bank JPMorgan hat Zalando auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. An ihre Schätzungen für 2024 habe sich nach den Quartalszahlen wenig geändert, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für …