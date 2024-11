Toyota bleibt trotz Einbußen beim Ergebnisausblick - Aktie legt zu

TOYOTA (dpa-AFX) - Der weltgrößte Autobauer Toyota hat angesichts der Branchenschwäche seine Absatzerwartung für das laufende Geschäftsjahr etwas gesenkt. Die Japaner bleiben aber bei ihrem Gewinnausblick, obwohl die Geschäfte in Japan und China schwächelten. Toyota dürfte in dem bis Ende März reichenden Geschäftsjahr nun noch 10,85 Millionen Fahrzeuge verkaufen und damit 100.000 weniger als zuvor angepeilt, hieß es vom Konzern am Mittwoch. Im zweiten Geschäftsquartal verdiente das Unternehmen im operativen Geschäft 1,16 Billionen Yen (7 Mrd Euro) nach 1,44 Billionen ein Jahr zuvor. Analysten hatten mit weniger Einbußen gerechnet. Der Umsatz blieb mit 11,4 Billionen Yen in etwa stabil. Unter dem Strich fiel der Gewinn auf 574 Milliarden Yen und damit auf weniger als die Hälfte. Die Toyota-Aktie stieg in Tokio um knapp 2 Prozent./men/mis/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Toyota Aktie Die Toyota Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 16,15 auf Lang & Schwarz (06. November 2024, 07:05 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Toyota Aktie um -0,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,51 %. Die Marktkapitalisierung von Toyota bezifferte sich zuletzt auf 254,33 Mrd.. Toyota zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 75,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8700 %.