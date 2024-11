Siemens Healthineers gibt zurückhaltenden Ausblick

ERLANGEN (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers hat für das neue Geschäftsjahr einen vorsichtigen Ausblick gegeben. So soll der vergleichbare Umsatz 2024/25 (per Ende September) um fünf bis sechs Prozent zulegen, wie die Siemens-Tochter am Mittwoch in Erlangen mitteilte. Ausgeklammert sind Währungs- und Portfolioeffekte. Das bereinigte Ergebnis soll von 2,23 auf 2,35 bis 2,50 Euro je Aktie steigen. Damit würde Siemens Healthineers das Wachstum beschleunigen und die Profitabilität verbessern, Analysten hatten sich jedoch mehr erhofft.

Im vergangenen Geschäftsjahr konnte Healthineers seine wesentlichen Kennziffern steigern und erreichte seine Ziele. Dazu trug das Schlussquartal nochmals mit Anstiegen bei Umsatz und bereinigtem Gewinn bei. Gebremst wurde die Entwicklung durch eine anhaltend verzögerte Auftragsvergabe in China im Zusammenhang mit den Antikorruptionsmaßnahmen der Regierung. So sanken die Erlöse in der Region 2023/24 im mittleren einstelligen Prozentbereich.