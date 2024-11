JPMORGAN stuft Rolls-Royce auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce von 535 auf 655 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine bisher zu konservativen Annahmen für die Verkehrsflugzeug-Branche überdacht und seine Gewinnschätzungen (EPS) für die kommenden drei Jahre erhöht, schrieb Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Markt unterschätze zudem die Ergebnisaussichten (Ebita) des Triebwerksbauers im Bereich Power Systems./gl/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2024 / 04:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2024 / 05:01 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 6,582EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2024, 07:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Perry

Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,55

Kursziel alt: 5,35

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m