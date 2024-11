Triste Nachfrage und niedrige Stahlpreise belasten Klöckner & Co

DUISBURG (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Klöckner & Co hat auch im dritten Quartal niedrige Stahlpreise zu spüren bekommen. Bei einem Umsatzrückgang um rund elf Prozent auf 1,6 Milliarden Euro fiel das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Jahresvergleich um mehr als die Hälfte auf 21 Millionen Euro. Das teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch mit. Analysten hatten im Durchschnitt mehr erwartet. Unter dem Strich fiel ein Verlust von 29 Millionen Euro an - nach einem Minus von 12 Millionen vor einem Jahr./mis/zb