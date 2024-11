Hypoport droht erneut einzubrechen

Sollte die vorliegende Seitwärtsspanne zwischen 213,40 und in der Spitze 224,20 Euro zur Unterseite aufgelöst werden und damit wiederholt Schwäche signalisieren, könnte diese Entwicklung für den Aufbau von kurzzeitigen Short-Positionen zurück auf die langfristig entscheidende Unterstützung von rund 200,00 Euro genutzt werden. Spätestens ab diesem Niveau sollte Hypoport eine mehrwöchige Erholungsbewegung einleiten, da derart wichtige Unterstützungen nicht ad hoc gebrochen werden. Gelingt es dagegen das Niveau von 228,40 Euro zurückzuerobern, könnten einige zuletzt gerissene Kurslücken geschlossen werden, wie beispielshalber die letzte verlaufend um 238,40 Euro. Darüber bestünde sogar die Möglichkeit eine Erholung bis an 241,00 Euro, ehe Hypoport wieder auf größere Widerstände trifft. Welche Richtung die Aktie demnächst einschlägt, dürfte sich erst in den kommenden Stunden herausstellen. Passende Scheine für die eine oder andere Richtung werden gleich im Anschluss vorgestellt.

Trading-Strategie: