NVIDIA in möglicher Bull Flag

Bislang hat NVIDIA seit dem Rekordhoch aus Ende Oktober eine dreiwellige Konsolidierung bis knapp in den Supportbereich um 130,00 US-Dollar abgelegt. Kommt es zu keinen neuerlichen Tiefständen mehr und das NVIDIA-Papier schafft den Sprung über die obere Trendkanalbegrenzung um 142,70 US-Dollar, könnte ein Folgekaufsignal auf die Aktie zukommen, welches mittelfristige Kursgewinne an 165,65 US-Dollar bereithalten sollte. Entsprechend dieses Fahrplans könnten passende Long-Strategien entwickelt werden. Sollte unerwartete Schwäche aufkommen und das Papier mindestens unter den doppelten Support von rund 130,00 US-Dollar fallen, dürfte die Aktie zunächst auf 123,10 und darunter in den Bereich um 116,04 US-Dollar durchgereicht werden. Bislang gibt es allerdings keinerlei Anzeichen für eine derartige Entwicklung, auch nicht aus Sicht der Charttechnik.

Trading-Strategie: