Am 38,2 Prozent Fibo angekommen

Gelingt es auf Tagesschlusskursbasis das 38,2 % Fibo bei 1,0928 US-Dollar sowie den knapp darüber verlaufenden EMA 50 bei 1,0936 US-Dollar nachhaltig zu überwinden, dürften sich weitere Kursgewinne zunächst an 1,0973 und darüber in den Bereich von 1,1005 US-Dollar anschließen. Genau diese Entwicklung könnte dann für den Aufbau von kurzzeitigen Long-Positionen genutzt werden. Auf der Unterseite bietet der Bereich um 1,0880 US-Dollar eine vorläufig gute Unterstützung, darunter würden jedoch Abschläge zurück auf die Oktobertiefs bei 1,0760 US-Dollar drohen. Dieses Szenario würde aber auch gleichzeitig die Gefahr eines nachhaltigen Aufwärtstrendbruchs erhöhen.

Fazit

Sobald der nächste Widerstandsbereich um das Niveau von 1,0928 US-Dollar erfolgreich auf der Oberseite durch mindestens einen Tagesschlusskurs geknackt werden kann, werden weitere Gewinne an 1,1005 US-Dollar wahrscheinlich und würden sich für ein Folgeinvestment beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VC46GY anbieten. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Szenario auf 40 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 2,46 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich um den EMA 200 bei 1,0896 US-Dollar nicht überschreiten, im Schein würde sich ein äquivalenter Stopp-Kurs von 1,47 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind nur einige Tage anzunehmen, was eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes erforderlich macht.