Nach den Wahlen: Bitcoin, US-Aktien und Dollar hui, Cannabis und Gold pfui!

An den weltweiten Finanzmärkten wurde schon in der Nacht immer stärker auf einen Sieg Donald Trumps gewettet. Am Mittwochmorgen gehen daraus vor allem Kryptowährungen als Profiteure hervor. Der Bitcoin verteuerte sich aus dem Stand auf ein neues Allzeithoch und notierte zeitweise erstmals über 75.000 US-Dollar. Zur Stunde beträgt das Kursplus über 7 Prozent.

Überdurchschnittlich starke Zugewinne verzeichnen vor allem Coins aus der zweiten Reihe, allen voran mit einem Plus von knapp 16 Prozent Solana, das schon vor der Abstimmung als einer der potenziell größten Profiteure eines Wahlsieges von Donald Trump galt.

Einen Run gibt es unter den Anlegern von Kryptowährungen auf die Meme-Coins Shiba Inu und Dogecoin. Während der Hunde-Token rund 10 Prozent zulegt, steigt Dogecoin mit einem Plus von 22 Prozent um mehr als das Doppelte – eine Folge der Nähe zu Elon Musk, der ebenfalls als Sieger der Wahl gelten darf: Er wird aller Voraussicht nach eine Rolle in der künftigen Administration spielen, was die Aktie von Tesla am Mittwochmorgen mit einem Plus von 12 Prozent quittiert.

Anleger schmeißen ihre Absicherungen auf den Markt

Da viele Institute ein äußerst knappes Rennen erwartet hatten, war die Unsicherheit vor dem Wahlgang äußerst groß. Das sorgte nach einer hohen Nachfrage nach Absicherungen wie Put-Optionen und Gold. Angesichts des voraussichtlichen Ausbleibens einer tage- und wochenlangen Hängepartie schmeißen Anleger ihre Absicherungen auf den Markt, was zu Verlusten bei Gold und Silber sowie im Volatilitätsbarometer VIX sorgt.

Gleichzeitig geht der US-Gesamtmarktindex S&P 500 durch die Decke und verteuert sich um rund zwei Prozent auf einen Stand von fast 5.900 Punkten. Wie dem Bitcoin gelingt damit auch dem weltweit wichtigsten Börsenbarometer ein neues Allzeithoch.

Anleiherenditen steigen stark, Run auf den Dollar

Auch der US-Dollar ist gefragt, während vor allem der Euro sowie der Yen unter Druck stehen. Der Run auf den Greenback steht im Zusammenhang mit stark steigenden Renditen für US-Anleihen. Der Markt wettet auf eine expansive Fiskalpolitik, die zu einer noch höheren Staatsverschuldung führen könnte.

Während die Renditen für die 10-jährige US-Staatsanleihe erstmals seit Juni wieder über 4,4 Prozent klettert, legen die 30-jährigen sogar auf über 4,6 Prozent zu. Das dürfte am Mittwoch zu einem hohen Abgabendruck bei zinssensitiven Werten wie Immobilien-Aktien zum einen, und hochverschuldeten beziehungsweise nicht profitablen Werten wie Wasserstoff-Aktien, darunter Plug Power, zum anderen führen.

Florida lässt Cannabis-Legalisierung durchfallen

Mit Kursverlusten ist auch bei Cannabis-Aktien wie Canopy Growth zu rechnen: In einigen US-Bundesstaaten fanden Abstimmungen und Referenden zur Legalisierung von Marihuana statt. In Florida, dem bevölkerungsreichsten Bundestaat, in dem die Droge zur Abstimmung stand, entschieden sich die Wählerinnen und Wähler gegen eine Legalisierung.

Am Ende der Kurstafeln werden auch Wertpapiere in Zusammenhang mit erneuerbaren Energien stehen. Einerseits werden diese durch den erneuten Renditenanstieg belastet, andererseits hatte Donald Trump im Vorfeld der Wahlen angekündigt, den Zubau begrenzen und staatliche Förderungen zurücknehmen zu wollen. Hierzulande betrifft das vor allem die Anteile von SMA Solar mit einem Minus von etwa 4 Prozent sowie die Anteile von Nordex mit Verlusten in Höhe von 6,5 Prozent.

Zu den Verlierern gehören außerdem die Anteile deutscher sowie europäischer Autobauer. Einerseits wird das Sentiment gegenüber der Branche durch ein schwaches Abschneiden von BMW belastet, andererseits hatte Donald Trump mit Zöllen auch für europäische Waren gedroht. Das belastet vor allem die traditionell exportabhängigen Marken Mercedes und Porsche. Insgesamt legt der DAX jedoch zu und profitiert dabei von der sinkenden Unsicherheit sowie den starken US-Futures.

Fazit: Anleger sollten sich nicht zu früh freuen!

Der Sieg bei den US-Wahlen ist Donald Trump und den Republikanern so gut wie sicher. Das führt am Mittwoch dazu, dass einerseits der Trump-Trade an Fahrt aufnimmt und andererseits viel Unsicherheit aus dem Markt weicht, was stark steigende Kurse auf vielen Märkten zur Folge hat.

Die offizielle Bestätigung des Wahlergebnisses steht allerdings noch aus. Ebenso bleibt abzuwarten, ob die Marktteilnehmenden an ihrer aktuellen Einschätzung des Wahlausgangs festhalten oder nicht doch noch einmal Unsicherheit bezüglich der möglichen Folgen einer weiteren Präsidentschaft von Donald Trump aufkommt.

Vor allem der starke Anstieg der US-Anleiherenditen könnte noch zu Turbulenzen vor allem an den Aktien-, Rohstoff- und Währungsmärkten führen. Nicht vergessen sollten Anleger außerdem, dass am Donnerstagabend noch der Leitzinsentscheid der Fed ansteht, der ebenfalls Konsequenzen für den weiteren Marktverlauf haben dürfte.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion