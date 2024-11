Hensoldt bleibt hinter Erwartungen zurück - Ziele bestätigt

TAUFKIRCHEN (dpa-AFX) - Der Rüstungselektronik-Konzern Hensoldt sieht sich nach den ersten drei Quartalen auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Allerdings schnitten die Bayern bis dato schwächer ab, als am Markt erwartet worden war. In den neun Monaten bis Ende September stieg der Umsatz im Jahresvergleich um über ein Fünftel auf 1,38 Milliarden Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Taufkirchen mitteilte. Analysten hatten mehr auf dem Zettel. Gleiches gilt für den bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda), der um fast ein Viertel auf 187 Millionen Euro stieg. Unter dem Strich schreibt das Unternehmen zudem weiterhin Verluste, per Ende September stand ein Fehlbetrag von 46 Millionen Euro, nach 2 Millionen Euro Verlust vor einem Jahr.

Das Management bestätigte die Jahresprognose für einen Umsatz von circa 2,3 Milliarden Euro, wovon im Tagesgeschäft 18 bis 19 Prozent Gewinn bleiben sollen. Die Zielmarke für das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (Book-to-Bill-Ratio) wurde mit 1,2 an das obere Ende der bisherigen Spanne konkretisiert./lew/mis