Bill Gates will mehr staatliche Investitionen für Gesundheit

Viele hängen sich jetzt am Earnings-Call auf, wo kommuniziert wurde, dass MSFT im nächsten Quartal keine von Analysten avisierten 70Bio$, sondern "nur" noch eine Spanne von 61-69Bio$ anpeilt. Gleichzeitig sagt CFO Hood Azure würde im zweiten Halbjahr ein "höheres" Wachstum sehen und die jetzt um 34% höheren Umsätze waren ein echtes Brett, so viel ist sicher. Der leicht reduzierte Outlook ist also (noch nicht) in trockenen Tüchern, sondern Stand heute, kann man durchaus davon ausgehen, dass sie die avisierten 70Bio nur leicht verpassen, weil sie hier dann eben konservativ rechnen.MSFT hat, abgesehen von diesem Detail im Call, durchgehend "Beats" und Fakt ist, dass der Markt, ob der aktuell eher üppigen Bewertung, das Haar gesucht und gefunden hat, worauf jetzt diese Abschläge zurückzuführen sind. Ein Grund zu heulen? Bullshit. MSFT ist ein No-Brainer und das seit vielen Jahren und diese temporären Abschläge gehören eben dazu. Über eine Aktie wie MSFT gibt es unter Kennern keine zwei Meinungen. Man hat sie und hält sie, bis der Arzt kommt, denn alles andere ist Quark und nur absolute Laien kommen überhaupt auf die Idee, ein solches Investment wegen 1 Milliarde weniger in Frage zu stellen.Ich habe vermutlich bei keiner anderen Aktie so oft den Begriff "zu teuer" gehört und das seit wirklich vielen Jahren. Kann man ja finden, aber solche Leute sollten sich dann auch einmal die Multiple-Historie genauer anschauen und sich überlegen, ob sie günstigen Schrott oder teure Qualität im Depot haben möchten? Die Frage kann dann jeder für sich beantworten. Ich muss lediglich diesen Chart hier betrachten, um alles zu sehen, was nötig ist.So einen No-Brainer möchte jeder Anleger im Depot haben und temporären Dellen werden für Nachkäufe genutzt, wenn man das nötige Geld dafür hat. Das ist die einzige Idee, die mir bei MSFT einfällt.