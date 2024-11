11880 Solutions AG: Umsatz stabil, EBITDA steigt in 9M 2024 deutlich an! Trotz wirtschaftlicher Turbulenzen zeigt die 11880 Solutions AG in 2024 beeindruckende Zahlen: Stabiler Umsatz, steigendes EBITDA und wachsender Cash-Bestand unterstreichen den Erfolg ihrer Strategie.