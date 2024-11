Dax stabil - Trump-Sieg wahrscheinlich

(Neu: Teil Deutschland aktualisiert, Tippfehler im dritten Absatz berichtigt)

DEUTSCHLAND: - STABIL - An den Börsen ist am Mittwoch der "Trump-Trade" angesagt: An der Wall Street zeichnen sich deutliche Kursgewinne ab. Der Dax zeigt sich derweil im vorbörslichen Handel leicht im Plus. Für den Ex-Präsidenten Donald Trump zeichnet sich mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Rückkehr ins Weiße Haus ab. Trump siegte in den wichtigen Bundesstaaten North Carolina, Georgia und Pennsylvania. Unter diesen Umständen herrscht hierzulande etwas Ernüchterung. Immerhin aber drehte die Dax-Indikation nach Verlusten vorbörslich ins Plus: Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax den deutschen Leitindex 0,2 Prozent höher bei 19.300 Punkten. Auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte zum Start leicht zulegen. Die US-Leitindizes Dow Jones Industrial und Nasdaq 100 werden dagegen deutlich höher berechnet. Anleger in Europa fürchten einen protektionistischen Kurs von Trump, der für europäische Unternehmen durch Zölle teuer werden könnte. Der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners verweist darauf, dass die USA als größter und wichtigster Abnehmer von Produkten "Made in Germany" gälten.

USA: - DEUTLICHE GEWINNE - Am Tag der US-Präsidentschaftswahl haben die Anleger an den New Yorker Börsen ihre jüngste Risikoscheu abgelegt. Als Treiber galt am Dienstag der Technologiesektor. Der Nasdaq 100 zog um 1,32 Prozent auf 20.227,46 Zähler an. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,23 Prozent auf 5782,76 Punkte hoch. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 1,02 Prozent auf 42.221,88 Punkte. Im Kampf um die politische Macht in der weltgrößten Volkswirtschaft gingen Kamala Harris von der Demokratischen Partei und der Republikaner Donald Trump mit grundverschiedenen Vorstellungen für ihr Land in diesen Wahltag. Nach monatelangem Werben um die Gunst der Wähler - mit scharfen gegenseitigen Angriffen und teils düsterer Rhetorik - lagen beide in den letzten Umfragen gleichauf - der Ausgang der Wahl ist unklar und die Sorge vor Ausschreitungen hoch. Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners prognostizierte einen langen und spannenden Wahltag, eine anschließende Hängepartie sei nicht auszuschließen.

ASIEN: - GEWINNE IN TOKIO, CHINA DURCHWACHSEN - Der sich abzeichnene Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl hat am Mittwoch teils auf die Stimmung an den chinesischen Börsen gedrückt. So drohen unter Trump weitere Importzölle. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten stieg im späten Handel noch um 0,1 Prozent, während der Hang Seng der Sonderverwaltungsregion Hongkong um 2 Prozent nachgab. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg im späten Handel um 2,4 Prozent. Rückenwind lieferte ein schwächerer Yen, der unter einer Dollar-Stärke litt.

