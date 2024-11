Deutlich mehr Aufträge in der Industrie

WIESBADEN (dpa-AFX) - Lichtblick für die angeschlagene deutsche Industrie: Der Auftragseingang hat sich im September überraschend deutlich vom Dämpfer im Vormonat erholt. Die Zahl der Bestellungen in den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes stieg im Monatsvergleich um 4,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur einen Zuwachs um 1,5 Prozent erwartet. Wenn die Großaufträge herausgerechnet werden, haben die Unternehmen 2,2 Prozent mehr Bestellungen erhalten.

Im Vormonat war der Auftragseingang noch deutlich gesunken. Allerdings revidierte das Bundesamt den Rückgang im August etwas nach oben, auf nur noch minus 5,4 Prozent. Zuvor war ein Einbruch um 5,8 Prozent gemeldet worden. Im Jahresvergleich fiel die Entwicklung im September ebenfalls besser als erwartet aus. In dieser Betrachtung meldete das Bundesamt einen Anstieg um 1,0 Prozent, nach einem Minus um revidiert 3,4 Prozent im Vormonat.