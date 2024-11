Puma bestätigt Prognose - Operatives Ergebnis etwas besser als erwartet Der Sportartikelhersteller Puma hat im dritten Quartal mit dem starken Euro gekämpft. So lag der Umsatz mit 2,3 Milliarden Euro leicht unter dem Niveau des Vorjahres, wie der Adidas-Konkurrent am Mittwoch in Herzogenaurach mitteilte. …