Supermarktkonzern Ahold Delhaize schlägt Erwartungen - Aktienrückkaufprogramm

ZAANDAM (dpa-AFX) - Der Supermarktbetreiber Ahold Delhaize hat im dritten Quartal etwas besser abgeschnitten als erwartet. Der Umsatz stieg leicht auf 22 Milliarden Euro, wie der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Mittwoch im niederländischen Zaandam mitteilte. Die um Sondereffekte bereinigte operative Gewinnmarge legte ebenfalls etwas zu auf 3,9 Prozent. Absolut entsprach dies einem bereinigten operativen Ergebnis von 855 Millionen Euro. Analysten hatten bei beiden Kennziffern etwas schwächere Werte erwartet. Unter dem Strich ging der Gewinn allerdings um rund 6 Prozent auf 372 Millionen Euro zurück, was unter anderem an höheren Verwaltungskosten lag.

Das Management bestätigte seine Jahresziele und kündigte für kommendes Jahr die Fortführung des Aktienrückkaufprogramms an: Wie schon 2024 sollen auch 2025 Papiere im Wert von einer Milliarde Euro zurückgekauft werden./lew/men/stk