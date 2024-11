4.800 landwirtschaftliche Betriebe in Unternehmensgruppen organisiert

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Rund 4.800 als juristische Person oder Personenhandelsgesellschaft geführte landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland waren im Jahr 2022 Teil einer Unternehmensgruppe. Das entsprach rund 44 Prozent der 11.000 Betriebe in diesen Rechtsformen und rund zwei Prozent aller 258.700 landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mitteilte.



Diese in Unternehmensgruppen organisierten Betriebe bewirtschafteten demnach eine Fläche von 2,12 Millionen Hektar oder 13 Prozent der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland. Zugleich hielten die Betriebe etwa acht Prozent des gesamten Rinder- und 14 Prozent des Schweinebestands sowie 39 Prozent der Haltungsplätze für Geflügel.









Absolut betrachtet war die von Betrieben in Unternehmensgruppen kontrollierte Fläche mit 489.400 Hektar in Brandenburg am größten, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern mit 474.100 Hektar und Thüringen mit 350.200 Hektar. Mit 1,96 Millionen Hektar (93 Prozent) lag fast die gesamte durch Unternehmensgruppen kontrollierte landwirtschaftliche Fläche in den östlichen Bundesländern.



Insgesamt gab es dem Statistischen Bundesamt zufolge im Jahr 2022 deutschlandweit 2.920 Unternehmensgruppen mit landwirtschaftlichen Betrieben. 72 Prozent dieser Unternehmensgruppen wurden von einem nicht-landwirtschaftlichen Unternehmen geführt, 23 Prozent von einem landwirtschaftlichen Gruppenoberhaupt und fünf Prozent wurden von einem Unternehmen mit Sitz im Ausland kontrolliert.



Insgesamt waren landwirtschaftliche Betriebe in den östlichen Bundesländern deutlich häufiger in einer Unternehmensgruppe organisiert als in den westlichen Bundesländern. Während im Osten 57 Prozent der als juristische Person und Personenhandelsgesellschaft geführten Betriebe einer Unternehmensgruppe angehörten, waren es im Westen 31 Prozent, wie aus den Zahlen von Destatis hervorgeht. Der Anteil der durch diese Betriebe kontrollierten Fläche an der landwirtschaftlich genutzten Gesamtfläche lag mit 12 Prozent im Osten und ein Prozent im Westen ähnlich ungleich verteilt.