Das Orakel von Omaha trennt sich von Apple-Aktien!

Schwierige Wochen könnten auf Investoren zukommen, die in Apple-Aktien engagiert sind. Die Bewertung ist hoch. Im dritten Quartal hat Warren Buffett ebenfalls ein Viertel seiner Beteiligung an Apple abgestoßen. In diesem Jahr hat er seine Anteile an dem Produzenten des iPhones um zwei Drittel verringert. Im Jahr 2016 entschied sich Buffett, in Apple zu investieren, was sich als sein bislang profitabelstes Investment erwies. Seit Monaten hat der 94-jährige konsequent große Aktienpakete veräußert und in den letzten acht Quartalen hat er mehr Aktien abgestoßen als er erworben hat. Zusätzlich zur US-Präsidentschaftswahl steht in dieser Woche auch die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Donnerstag als bedeutendes Ereignis an. Im Vorfeld dieser Ereignisse halten die Marktteilnehmer ihr Pulver trocken.

Zum Chart