RBC belässt Teamviewer auf 'Outperform' - Ziel 18 Euro

JBelfort schrieb 24.10.24, 14:14

In der Tat bemerkenswerter ähnlicher Verlauf. Wenn das wirklich so ist, zeigt es nur, was für ein dummer Haufen die Instis sind, denn TMV hat mit Zoom kaum Überschneidungen. Zoom bietet virtuelle Meeting an während TMV auf Remote Access spezialisiert ist.