Sind kurzfristige Chartanalysen rund um die US-Wahlen nützlich?

Ich persönlich bin der Ansicht, dass man sich im Umfeld der gestrigen Wahl weitestgehend in Zurückhaltung üben sollte, wie es die Märkte mehrheitlich auch derzeit tun. Damit schließe ich mich Torsten Ewerts Meinung an. Denn aus seiner Sicht macht es derzeit auch keinen Sinn, die kurzfristigen Kursentwicklungen charttechnisch zu analysieren. Denn kommt es in den kommenden Tagen erwartungsgemäß zu stärkeren Kursausschlägen, sind diese Analysen ohnehin hinfällig.

Bullishes Elliott-Wellen-Szenario beim Dow Jones hinfällig

Dabei hatte es jüngst bei den Aktienindizes in den USA interessante Signale im kurzfristigen Bereich gegeben, die theoretisch wegweisend sein könnten. Der Dow Jones ist zum Beispiel unter das Tief der vermeintlichen Welle 2 (hellgrün im folgenden Chart) vom 8. Oktober bei 41.795,73 Punkten geraten.

Dadurch ist das bullishe Elliott-Wellen-Szenario in der skizzierten Form hinfällig. Das hatte sich schon angedeutet. Bereits in der letzten Analyse vor den kurzen Börse-Intern-Herbstferien hatte ich bemängelt, dass die Aufwärtsbewegung des Dow Jones deutlich an Schwung verloren hatte. Und dadurch konnte der Index mit 5 Verlusttagen in Folge die Kursgewinne eines ganzen Monats ausradieren (siehe „Die KI- und „Magnificent 7“-Blase verhindert größere Korrekturen“).

Langfristig ist die Aufwärtsbewegung noch intakt

Mit der Fortsetzung dieser Bewegung unter das Oktober-Tief hat sich auch das längerfristige Chartbild eingetrübt.

Zuvor hatte sich der aktuelle Ausbruchsversuch aus dem Aufwärtstrendkanal als erneutes Fehlsignal entpuppt (siehe rote Ellipse im Chart), wie schon Ende März / Anfang April. Und diese Bullenfalle zieht nun die typischen bearishen Konsequenzen in Form einer starken Bewegung in die entgegengesetzte Richtung nach sich. Dies könnten die Bären für einen weiteren Versuch nutzen, den Aufwärtstrendkanal nachhaltig nach unten zu brechen.

Seite 2 ► Seite 1 von 2