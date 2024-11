ANALYSE-FLASH Deutsche Bank Research hebt Astrazeneca auf 'Hold' Deutsche Bank Research hat Astrazeneca bei einem unveränderten Kursziel von 10500 Pence von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Die Erwartungen an den Krebs-Antikörper Dapotamab seien am Markt inzwischen gesunken, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am …