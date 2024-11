KEENON Robotics ist die Nummer eins im Export von Catering-Robotern, mit insgesamt über 100.000 weltweit ausgelieferten Servicerobotern

SHANGHAI, 6. November 2024 /PRNewswire/ -- Ein aktueller IDC-Bericht unterstreicht die entscheidende Rolle von Catering-Lieferrobotern bei chinesischen Exporten von kommerziellen Servicerobotern. In diesem Zusammenhang hat KEENON Robotics einen beeindruckenden Anteil von 44,8 % am Exportmarkt für Catering-Lieferroboter errungen und führt damit die Liste an. Die Führungsrolle des Unternehmens in diesem schnell wachsenden Industriesegment wird dadurch untermauert. Diese Leistung wird durch den Gesamterfolg von KEENON bei der weltweiten Auslieferung von über 100.000 Servicerobotern für verschiedene Branchen wie Restaurants, Hotels, Krankenhäuser, Einzelhandel, Fabriken und viele mehr ergänzt.

Internationale Reichweite erstreckt sich auf die wichtigsten Länder

Seit der Gründung der International Business Division im Jahr 2022 hat KEENON seine globale Präsenz rasch auf über 600 Städte in mehr als 60 Ländern und Regionen ausgeweitet, darunter wichtige internationale Zentren wie die Vereinigten Staaten, Deutschland, Japan und Südkorea. Im Jahr 2023 verzeichnete KEENON außergewöhnliche Wachstumsraten, mit Umsatzsteigerungen von über 240 % in Japan, 100 % in Südkorea und 50 % in Europa, wie der IDC-Bericht zeigt. Dies unterstreicht die wachsende Bedeutung des Unternehmens auf den internationalen Märkten.

Mehr Erfolg mit Catering-Robotern

Die Catering-Lieferroboter von KEENON aus der DINERBOT-Serie tragen weiterhin zum Erfolg des Unternehmens auf den internationalen Märkten bei. Neben dem DINERBOT umfasst die Produktpalette von KEENON auch die BUTLERBOT-Serie für die Hotelbelieferung, die eine signifikante Umsatzsteigerung von 244 % verzeichnen konnte, sowie die KLEENBOT-Serie für Reinigungsanwendungen, die die Präsenz des Unternehmens im Bereich der Servicerobotik weiter ausbaut. Diese Innovationen spiegeln die Anpassungsfähigkeit und das Engagement von KEENON wider, die sich entwickelnden Bedürfnisse der Kunden in verschiedenen Branchen zu erfüllen.

Kontinuierliches Wachstum und Innovation in der Zukunft

KEENON Robotics widmet sich weiterhin der Erforschung der Technologie der verkörperten Intelligenz und der Bereitstellung vielseitiger, innovativer Serviceroboter, die die unterschiedlichen Bedürfnisse von Kunden weltweit erfüllen und branchenübergreifend einen Mehrwert schaffen. Durch kontinuierliche Innovation und strategische Marktexpansion ist KEENON Robotics weiterhin ein Beispiel für das Potenzial der kommerziellen Servicerobotik auf der Weltbühne. Das Unternehmen freut sich darauf, die intelligente Fertigung voranzutreiben und das weltweite Wachstum der intelligenten Technologien zu unterstützen.

Für weitere Informationen und Presseanfragen wenden Sie sich bitte an global@keenon.com oder besuchen Sie https://www.keenon.com/

Informationen zu KEENON Robotics

KEENON Robotics ist ein weltweit führender Anbieter von kommerziellen Servicerobotern und -lösungen und steht seit 2010 an der Spitze des Marktes für fortschrittliche Serviceroboter. Durch den Einsatz von Spitzentechnologien in den Bereichen Robotik und Cloud Computing genießt das Unternehmen das Vertrauen von Unternehmen weltweit. KEENON Robotics hat es sich zur Aufgabe gemacht, Werte zu schaffen, Innovationen zu fördern und zum Wachstum der Branche in verschiedenen Bereichen beizutragen.

