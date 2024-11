Fitshop / Fitshop erwirbt Kettler-Markenrechte von Trisport

Fitshop erwirbt Kettler-Markenrechte von Trisport

Schleswig (ots) - Die Fitshop Gruppe, Europas führender Fachhändler für Heimfitnessgeräte mit Sitz in Schleswig, erwirbt mit Wirkung zum 31.10.2024 die Rechte an den Marken Kettler und HOI von der Schweizer Trisport AG. Das Signing erfolgte vorbehaltlich der Erfüllung vereinbarter Vollzugsbedingungen. Im Rahmen eines Asset Deals übernimmt Fitshop, ehemals Sport-Tiedje, neben den Kettler-Markenrechten im Bereich Sport auch den Warenbestand und die zugehörigen Webshops. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

"Seit der Eröffnung des ersten Sport-Tiedje-Shops 1984 in Schleswig sind wir Kettler-Partner", sagt Christian Grau, Inhaber und CEO von Fitshop. "Die starke Marke Kettler begleitet uns also vom ersten Tag unserer Unternehmensgeschichte an. Kettler wird nun ein wichtiger Teil der Fitshop-Markenfamilie." Fitnessgeräte von Kettler stehen besonders für das Training in den eigenen vier Wänden mit Heimtrainern, Ergometern, Laufbändern, Crosstrainern, Rudergeräten oder Kraftstationen.