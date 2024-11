4 800 landwirtschaftliche Betriebe waren 2022 Teil einer Unternehmensgruppe

WIESBADEN (ots) -



- Betriebe in Unternehmensgruppen machen 2 % aller Landwirtschaftsbetriebe aus

und bewirtschaften rund 12 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche

- Ostdeutsche Betriebe sind deutlich häufiger Teil einer Unternehmensgruppe als

Betriebe im Westen

- 72 % der Unternehmensgruppen mit landwirtschaftlichen Betrieben werden von

nicht-landwirtschaftlichen Unternehmen geführt



Rund 4 800 als juristische Person oder Personenhandelsgesellschaft geführte

landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland waren im Jahr 2022 Teil einer

Unternehmensgruppe. Das entsprach rund 44 % der 11 000 Betriebe in diesen

Rechtsformen und rund 2 % aller 258 700 landwirtschaftlichen Betriebe in

Deutschland. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt,

bewirtschafteten diese in Unternehmensgruppen organisierten Betriebe eine Fläche

von 2,12 Millionen Hektar oder 13 % der gesamten landwirtschaftlich genutzten

Fläche in Deutschland. Zugleich hielten die Betriebe etwa 8 % des gesamten

Rinder- und 14 % des Schweinebestands sowie 39 % der Haltungsplätze für

Geflügel.









Insgesamt waren landwirtschaftliche Betriebe in den östlichen Bundesländern

deutlich häufiger in einer Unternehmensgruppe organisiert als in den westlichen

Bundesländern. Während im Osten 57 % der als juristische Person und

Personenhandelsgesellschaft geführten Betriebe einer Unternehmensgruppe

angehörten, waren es im Westen 31 %. Der Anteil der durch diese Betriebe

kontrollierten Fläche an der landwirtschaftlich genutzten Gesamtfläche lag mit

12 % im Osten und 1 % im Westen ähnlich ungleich verteilt. Absolut betrachtet

war die von Betrieben in Unternehmensgruppen kontrollierte Fläche mit 489 400

Hektar (3 % der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche) in Brandenburg am

größten, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern mit 474 100 Hektar und Thüringen mit

350 200 Hektar. Mit 1,96 Millionen Hektar (93 %) lag fast die gesamte durch

Unternehmensgruppen kontrollierte landwirtschaftliche Fläche in den östlichen

Bundesländern.



Deutschlandweit 2 920 Unternehmensgruppen mit Bezug zur Landwirtschaft



Insgesamt gab es im Jahr 2022 deutschlandweit 2 920 Unternehmensgruppen mit

landwirtschaftlichen Betrieben. 72 % dieser Unternehmensgruppen wurden von einem

nicht-landwirtschaftlichen Unternehmen geführt, 23 % von einem

landwirtschaftlichen Gruppenoberhaupt und 5 % wurden von einem Unternehmen mit

Sitz im Ausland kontrolliert.



Methodische Hinweise:



Die Zugehörigkeit eines landwirtschaftlichen Betriebs zu einer

Unternehmensgruppe wird nicht primärstatistisch erhoben, sondern durch eine

Auswertung des Statistischen Unternehmensregisters und des Betriebsregisters der

Landwirtschaft gewonnen. Das Unternehmensregister ist eine statistische

Datenbank mit Unternehmen und Betrieben, die unter anderem Unternehmensgruppen

und deren Kontrollstrukturen abbildet. Im Bereich der Agrarstatistiken wird das

Betriebsregister Landwirtschaft geführt, welches land- und forstwirtschaftliche

Betriebe und Unternehmen listet, die zu den Erhebungen nach dem

Agrarstatistikgesetz auskunftspflichtig sind. Über die Verknüpfung der Betriebe

des Betriebsregisters Landwirtschaft mit den entsprechenden Einheiten im

Unternehmensregister können Aussagen über die Zugehörigkeit eines

landwirtschaftlichen Betriebs zu einer Unternehmensgruppe getroffen werden. Die

Einstufung des Gruppenoberhaupts als landwirtschaftlich beziehungsweise

nicht-landwirtschaftlich wurde anhand der Klassifikation der Wirtschaftszweige

ermittelt, die dem Unternehmensregister zugrunde liegen. Die Ergebnisse zur

Einstufung des Gruppenoberhaupts aus der erstmaligen Veröffentlichung für das

Jahr 2020 und die entsprechenden Ergebnisse für das Jahr 2022 sind nur bedingt

vergleichbar, da für 2020 die Einstufung noch auf Grundlage des

Betriebsregisters Landwirtschaft erfolgte.



Ausgewertet wurde die Zugehörigkeit von landwirtschaftlichen Betrieben in den

Rechtsformen juristische Person oder Personenhandelsgesellschaft (OHG, KG, GmbH

und Co. KG). Andere Rechtsformen wie Einzelunternehmen oder eingetragene

Genossenschaften (eG) wurden nicht einbezogen.



Weitere Informationen:



Detaillierte Ergebnisse bietet der Statistische Bericht

"Unternehmensverflechtungen in der Landwirtschaft" auf der Themenseite

"Landwirtschaftliche Betriebe" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



Weitere Auskünfte:

Agrarstrukturen und Betriebsregister,

Telefon: +49 611 75 8660

www.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Statistisches Bundesamt

Pressestelle

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 611-75 34 44



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5902416

OTS: Statistisches Bundesamt





93 % der durch Unternehmensgruppen kontrollierten Landwirtschaftsfläche im OstenInsgesamt waren landwirtschaftliche Betriebe in den östlichen Bundesländerndeutlich häufiger in einer Unternehmensgruppe organisiert als in den westlichenBundesländern. Während im Osten 57 % der als juristische Person undPersonenhandelsgesellschaft geführten Betriebe einer Unternehmensgruppeangehörten, waren es im Westen 31 %. Der Anteil der durch diese Betriebekontrollierten Fläche an der landwirtschaftlich genutzten Gesamtfläche lag mit12 % im Osten und 1 % im Westen ähnlich ungleich verteilt. Absolut betrachtetwar die von Betrieben in Unternehmensgruppen kontrollierte Fläche mit 489 400Hektar (3 % der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche) in Brandenburg amgrößten, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern mit 474 100 Hektar und Thüringen mit350 200 Hektar. Mit 1,96 Millionen Hektar (93 %) lag fast die gesamte durchUnternehmensgruppen kontrollierte landwirtschaftliche Fläche in den östlichenBundesländern.Deutschlandweit 2 920 Unternehmensgruppen mit Bezug zur LandwirtschaftInsgesamt gab es im Jahr 2022 deutschlandweit 2 920 Unternehmensgruppen mitlandwirtschaftlichen Betrieben. 72 % dieser Unternehmensgruppen wurden von einemnicht-landwirtschaftlichen Unternehmen geführt, 23 % von einemlandwirtschaftlichen Gruppenoberhaupt und 5 % wurden von einem Unternehmen mitSitz im Ausland kontrolliert.Methodische Hinweise:Die Zugehörigkeit eines landwirtschaftlichen Betriebs zu einerUnternehmensgruppe wird nicht primärstatistisch erhoben, sondern durch eineAuswertung des Statistischen Unternehmensregisters und des Betriebsregisters derLandwirtschaft gewonnen. Das Unternehmensregister ist eine statistischeDatenbank mit Unternehmen und Betrieben, die unter anderem Unternehmensgruppenund deren Kontrollstrukturen abbildet. Im Bereich der Agrarstatistiken wird dasBetriebsregister Landwirtschaft geführt, welches land- und forstwirtschaftlicheBetriebe und Unternehmen listet, die zu den Erhebungen nach demAgrarstatistikgesetz auskunftspflichtig sind. Über die Verknüpfung der Betriebedes Betriebsregisters Landwirtschaft mit den entsprechenden Einheiten imUnternehmensregister können Aussagen über die Zugehörigkeit eineslandwirtschaftlichen Betriebs zu einer Unternehmensgruppe getroffen werden. DieEinstufung des Gruppenoberhaupts als landwirtschaftlich beziehungsweisenicht-landwirtschaftlich wurde anhand der Klassifikation der Wirtschaftszweigeermittelt, die dem Unternehmensregister zugrunde liegen. Die Ergebnisse zurEinstufung des Gruppenoberhaupts aus der erstmaligen Veröffentlichung für dasJahr 2020 und die entsprechenden Ergebnisse für das Jahr 2022 sind nur bedingtvergleichbar, da für 2020 die Einstufung noch auf Grundlage desBetriebsregisters Landwirtschaft erfolgte.Ausgewertet wurde die Zugehörigkeit von landwirtschaftlichen Betrieben in denRechtsformen juristische Person oder Personenhandelsgesellschaft (OHG, KG, GmbHund Co. KG). Andere Rechtsformen wie Einzelunternehmen oder eingetrageneGenossenschaften (eG) wurden nicht einbezogen.Weitere Informationen:Detaillierte Ergebnisse bietet der Statistische Bericht"Unternehmensverflechtungen in der Landwirtschaft" auf der Themenseite"Landwirtschaftliche Betriebe" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Agrarstrukturen und Betriebsregister,Telefon: +49 611 75 8660www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5902416OTS: Statistisches Bundesamt