Neues Allzeithoch für diese Dividenden-Perle!

Berichten zufolge befindet sich JPMorgan Chase in Gesprächen über einen Wiedereinstieg in den physischen Handel mit verflüssigtem Erdgas (LNG), was auch Energy Transfer zugute kommt.

Diese Gespräche schließen eine mögliche Beteiligung einer Anlage von Energy Transfer in Louisiana ein. Dieser Schritt signalisiert eine mögliche strategische Expansion von JPMorgan in den Energiesektor.

In der Zwischenzeit haben sich mehrere Analysten mit Energy Transfer befasst. BofA Securities nahm die Coverage des Unternehmens auf und stufte es mit "Buy" ein, wobei sie auf die potenziellen Barausschüttungen hinwiesen, falls sich die Investitionsausgaben oder Übernahmen verlangsamen. Mizuho (NYSE:MFG) behielt ebenfalls ein Outperform-Rating für Energy Transfer bei und verwies auf die strategischen Investitionen und die Marktposition des Unternehmens.

Ein KGV von 13,76 spiegelt wider, dass die Aktie im Vergleich zu ihren Gewinnen angemessen bewertet sein könnte. Dies ist besonders bemerkenswert, da das Unternehmen in der Nähe seines 52-Wochen-Hochs gehandelt wird, wie der aktuelle Kurs zeigt. Zudem beträgt die Dividentenrendite derzeit satte 7,8 Prozent.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Energy Transfer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,36 % und einem Kurs von 16,90USD auf NYSE (06. November 2024, 02:04 Uhr) gehandelt.