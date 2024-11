Skandinavier gratulieren Trump zu Wahlsieg

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen erklärte, sie freue sich besonders darauf, zusammen mit Trump die Verteidigungszusammenarbeit zwischen den USA und Dänemark zu stärken. Zugleich mahnte sie an, dass es eine weiterhin enge globale Zusammenarbeit in einer Welt brauche, in der sich Russland immer aggressiver verhalte und dabei zunehmend vom Iran und von Nordkorea unterstützt werde.

Die Nordländer gelten als einige der wichtigsten Geberländer für die Ukraine, die sich seit mehr als zweieinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg verteidigt. Während Trumps demokratische Rivalin Kamala Harris im Wahlkampf weitere Unterstützung für das Land in Aussicht gestellt hatte, behauptete Trump mehrfach, den Krieg in 24 Stunden beenden zu können./trs/DP/zb