Plusnet / Jürgen Rohr übernimmt Wholesale-Verantwortung bei Plusnet (FOTO)

Seit 2021 arbeitet der Telekommunikations- und Infrastrukturanbieter Plusnet, eine Tochtergesellschaft der EnBW, an der Neuausrichtung des Geschäfts fürs Gigabitzeitalter: Im Zuge der organisatorischen Weiterentwicklung des Kölner B2B-Unternehmens wird der erfahrene Vertriebs- und Finanzexperte Jürgen Rohr ab dem 1. November 2024 als Executive Director die Leitung des Carrier-Managements und damit die Verantwortung für das Wholesale-Geschäft bei Plusnet übernehmen.

In den vergangenen Monaten hat Plusnet durch Kooperationen mit Infrastrukturpartnern wie der Deutschen Telekom, Eurofiber oder Glasfaser Nordwest die Basis für die Vermarktung eigener Business-Produkte auf Fremdnetzen gelegt und erreicht bereits jetzt knapp 10 Millionen Anschlüsse im gesamten Bundesgebiet über die Zukunftstechnologie Glasfaser.



Mit seinem strategischen, sektorübergreifenden Wissen rund um das Wholesale-Geschäft sowie seiner umfangreichen Erfahrung in den Bereichen Finanzen und Vertrieb, insbesondere im deutschen Telekommunikationsmarkt, wird Jürgen Rohr die Glasfaserstrategie von Plusnet weiter vorantreiben.

Dazu gehört neben der Erweiterung der Glasfaser-Reichweite für eigene B2B-Produkte und -Lösungen auch die Weiterentwicklung der Wholesale-Strategie über die eigene Glasfaserplattform: Die Netbridge soll künftig als Drehschreibe für Anbieter und Nachfrager von modernen Glasfasernetzen fungieren und für mehr Wirtschaftlichkeit und Wettbewerb im Glasfasermarkt sorgen. Dazu sind bundesweite Glasfaserkooperationen unerlässlich.



"Mit Jürgen konnten wir einen gut vernetzten Branchenkenner und Vertriebsfachmann für uns gewinnen", kommentiert Robert Jelineck-Nacke, CFO bei Plusnet, den Neuzugang. "Mit seiner Expertise und dem vorhandenen Know-how bei Plusnet werden wir den strategisch relevanten Geschäftsbereich Wholesale und Kooperationen gezielt ausbauen und damit die Transformation unseres Geschäfts maßgeblich unterstützen."



Jürgen Rohr war beim größten netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter in Deutschland, der freenet Gruppe (vormals mobilcom-debitel), in verschiedenen Führungspositionen tätig. 2015 wechselte er in den Energiesektor zur E.ON Gruppe und übernahm dort bei den Vertriebsgesellschaften eprimo GmbH (Leiter Vertrieb) sowie E.ON Dialog Consult (Geschäftsführer Direktvertrieb) Executive-Positionen.

Über Plusnet



Die Plusnet GmbH, eine Tochtergesellschaft der EnBW, ist ein deutsches Telekommunikationsunternehmen mit Fokus auf Geschäftskunden. Plusnet betreibt eine eigene, bundesweite Netzinfrastruktur und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Betrieb unterschiedlicher Breitband-Technologien. Auf Basis ihres umfassenden Know-hows stellt die Plusnet Gruppe mehr als 40.000 Geschäftskunden jeder Größenordnung zuverlässige und hochsichere Sprach- und Datendienste zur Verfügung. Seit 2021 treibt das Unternehmen den Umstieg auf die Zukunftstechnologie Glasfaser voran - durch eigenwirtschaftlichen Ausbau sowie bundesweite Netz-Kooperationen. Darüber hinaus agiert Plusnet als Vermittler zukunftssicherer Glasfasernetze: Über die Glasfaser-Plattform Netbridge können Partner eigene Netze besser auslasten oder zusätzliche Reichweite für eigene Services gewinnen. Das Unternehmen mit Sitz in Köln beschäftigt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an insgesamt zehn deutschen Standorten.

