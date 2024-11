Trump-Sieg: Rally nachhaltig? China, Euro stürzen ab - und Dax?

Der unerwartet klare Sieg von Trump bei den US-Wahlen ist negativ für die Aktienmärkte in China, der Euro fällt stark - aber was passiert beim Dax? Reagiert der Dax auf die steigenden US-Futures - oder drückt die Sorge um Zölle? Insgesamt gilt: die Rally dürfte nicht allzu nachhaltig sein - denn die US-Renditen (Kapitalmarkt-Zinsen) steigen deutlich und werden damit den Konsum in den USA weiter abwürgen und die Fed vorsichtiger werden lassen in Richtung Zinssenkungen. Die Zölle, die Trump einführen will, reichen nicht um die eskalierenden Defizite auch nur annähernd gegenzufinanzieren - die Schuldenorgie wiederum treibt so die Kapitalmarkt-Zinsen weiter nach oben. Daher: Rally verkaufen? So oder so: für den Öffentlichen Rundfunk in Deutschland ist der Sieg von Donald Trump eine ziemliche Klatsche..

1. Aktienmärkte steigen kräftig – Obacht steigende Renditen!

2. Energiewende-Desaster: Fehlender Wind offenbart das große Problem

