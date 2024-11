Trump punktet bei nicht weißen Wählern

Trumps teils rassistische Aussagen im Wahlkampf sorgten immer wieder für Kritik. Ein Vorfall im Wahlkampf, bei dem ein Comedian Puerto Rico als "schwimmende Insel aus Müll" bezeichnet hatte, führte entgegen mancher Erwartungen jedoch offensichtlich nicht zu nennenswerten Verlusten für Trump. Er konnte sich den wichtigen "Swing State" Pennsylvania mit seinen 19 Wahlleuten sichern - auch dank der Unterstützung dieser Wählergruppe. In Pennsylvania leben rund 500.000 Puerto Ricaner.

In seiner ersten Ansprache am Wahlabend bezog sich Trump auf seine Erfolge bei nicht weißen Wählern. "Sie kamen von überall her", sagte er auf der Bühne in West Palm Beach im Bundesstaat Florida. "Afroamerikaner, Latinos, asiatischstämmige Amerikaner, arabischstämmige Amerikaner - wir hatten alle dabei." Trump bezeichnete dies als eine "historische Neuausrichtung"./gei/DP/stk